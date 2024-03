Jorgenson wint rittenkoers Parijs-Nice, slotetappe voor Evenepoel

De Amerikaan Matteo Jorgenson heeft de Franse rittenkoers Parijs-Nice gewonnen. De renner van Visma – Lease a Bike reed in het spoor van ritwinnaar Remco Evenepoel (Soudal – QuickStep) naar de tweede plaats in de slotetappe en had genoeg voorsprong om zijn landgenoot Brandon McNulty uit de leiderstrui te rijden.

Jorgenson (24) kwam deze winter over van Movistar en boekte in Nice zijn eerste overwinning op het hoogste niveau, Vorig jaar won hij een rit en het eindklassement van de Ronde van Oman.

Tot een sprint kwam het niet in Nice. Jorgenson liet de zege aan de toch al sneller ingeschatte Belg Evenepoel, de initiator van de ontsnapping. De Rus Aleksandr Vlasov werd op vijftig seconden derde. Evenepoel werd tweede in het klassement op een halve minuut van de winnaar, McNulty werd derde.

Jorgenson kon amper geloven wat hem was overkomen. “Ik kon vannacht niet slapen van de spanning. Ik had nooit verwacht dat ik hier, in mijn woonplaats nota bene, zo’n grote koers kon winnen. Ik voelde vooraf druk, voor het eerst in mijn loopbaan”, vertelde de Amerikaan in het flashinterview.

Hij was de rit begonnen met een achterstand van vier seconden op McNulty, zijn land- en generatiegenoot met wie hij al jaren optrekt. In de beklimming van de Côte de Peille, zo’n 45 kilometer voor de finish, koos Evenepoel de aanval, gevolgd door Jorgenson. McNulty probeerde aan te haken, maar alleen Vlasov – zaterdag winnaar van een ingekorte bergetappe – vond de aansluiting.

Op de Col des Quatre-Chemins, met de top op 9 kilometer voor de finish, versnelde Evenepoel en moest Vlasov lossen. Daarna was het duidelijk hoe de rolverdeling was. Evenepoel bleef werken en won de rit, Jorgenson het eindklassement. “Het was gecompliceerd, er waren zo veel scenario’s mogelijk”, vertelde de eindwinnaar, nog steeds verwonderd. “Met zo’n renner op kop hier vlak langs mijn huis rijden. Ik moet nu met mijn benen op de grond blijven en gewoon hiervan genieten.”

Evenepoel kon leven met de eindzege van de Amerikaan. “Hij kon steeds volgen en zat vrijdag ook al mee in een ontsnapping. Hij verdient het en ik moet tevreden zijn met dit einde”, sprak de eveneens 24-jarige Belg, die zich nu gaat richten op de Ardenner klassiekers. “Ik heb nog wat hoogtetraining nodig, ik kan nog beter worden.”