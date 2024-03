Kickbokser Verhoeven is ook in een toernooi nog ongenaakbaar

Rico Verhoeven vreesde vooraf dat de beste kickbokser de Glory Grand Prix voor zwaargewichten niet zou winnen. Maar na twee eenvoudige zeges op de Fransman Sofian Laïdouni en Nabil Khachab, in Amersfoort geboren maar uitkomend voor Marokko, won hij in de finale binnen twee ronden van zijn landgenoot Levi Rigters.

De eindzege en prijs van 500.000 dollar gingen dus ‘gewoon’ weer naar Verhoeven, die zich al tien jaar onafgebroken wereldkampioen mag noemen. “Ik heb die taart allang gebakken”, zei hij vlak na een spectaculaire eindstrijd. “Maar nu kan die kers erop. Gelukkig liep ik geen vervelende blessure op richting de finale. Die kans bestaat met zo’n toernooi.”

Verhoeven leek op weg naar een eenvoudige zege op de 28-jarige Rigters, volgens velen de ‘Prince of Kickboxing.’ Hij sloeg zijn opponent in de eerste ronde tweemaal tegen de grond. Maar in de tweede ronde moest Verhoeven plotseling gaan zitten. Hij wankelde even, maar herstelde zich snel. Verhoeven sloeg Rigters nog tweemaal neer. Pas toen zag hij zijn opponent niet meer opstaan.

“Mijn schenen deden zo’n pijn in de finale”, zei Rigters nadat hij weer was opgekrabbeld. “Ik kon niet meer. Of deze finale smaakt naar een titelgevecht met Verhoeven om de wereldtitel? Ik hoop het echt. Maar nu eerst even herstellen.”

Oude tijdens herleefden een beetje in een goed gevuld Gelredome. Op verzoek van veel fans had Glory eindelijk besloten om een toernooi te organiseren, naar goed voorbeeld van de K1 die eind vorige en begin deze eeuw zijn hoogtijdagen in Tokio beleefde. Acht zwaargewichten troffen elkaar in de kwartfinale, de twee kickboksers vochten de finale.

Het deelnemersveld van de Grand Prix was minder sterk dan dat van de K1, waar Peter Aerts, Ernesto Hoost, Semmy Schilt, Remy Bonjasky en een jonge Badr Hari tegen elkaar knokten. De sterke Kroaat Antonio Plazibat had zich afgemeld, net als Jamal Ben Saddik. De Belgische Marokkaan was wel aanwezig in Arnhem. Hij stond in de hoek van Khachab en probeerde Verhoeven te trappen na zijn zege op de Nederlandse Marokkaan.

Verhoeven wilde op de vuist met zijn aartsrivaal, die hem in 2017 al eens tijdens een staredown in zijn gezicht spuugde. Maar beveiligers voorkwamen dat. ‘Hij schopte naar me”, foeterde de Brabander. “Ik heb gewoon overduidelijk gewonnen. En dan komt hij weer de ring in. Deze man moet gewoon verbannen worden uit deze sport. Het is onacceptabel.”

Rigters moest diep gaan in zijn halve finale tegen Bahram Rajabzadeh uit Azerbeidzjan. “Die wedstrijd voelde ik in de finale nog aan mijn schenen”, zei hij.