Milan wint slotrit Tirreno-Adriatico, eindzege Vingegaard

Wielrenner Jonathan Milan heeft de slotetappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De 23-jarige Italiaan van Lidl-Trek was na een rit over 154 kilometer met start en finish in San Benedetto del Tronto de snelste in de massasprint. De leiderstrui van de Deen Jonas Vingegaard kwam niet meer in gevaar.

Na een late aanval van Søren Wærenskjold, een ploegmaat van Alexander Kristoff, won Milan de sprint overtuigend. De Noor Kristoff werd tweede, voor de Italiaan Davide Cimolai. De Belg Jasper Philipsen raakte Milan even in de slotmeters en werd uiteindelijk vierde.