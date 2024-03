Motorcoureur Veijer begint seizoen met vijfde plek in Qatar

Motorcoureur Collin Veijer is het nieuwe Moto3-seizoen begonnen met de vijfde plek in Qatar. De 19-jarige Nederlander zag de Colombiaan David Alonso de race winnen.

Veijer hoopt dit jaar mee te strijden om de titel. Hij kende vorig jaar een indrukwekkend debuut in het WK wegrace. De coureur van Husqvarna won in november de Grote Prijs van Maleisië en werd daarmee de eerste Nederlandse winnaar van een grand prix sinds Hans Spaan in 1990 in de 125cc.

De Grote Prijs van Portugal is de volgende race van het seizoen. Die staat over twee weken op het programma.