Roest heeft vrede met WK-zilver achter ‘fenomeen’ Stolz

Patrick Roest kan zich gemakkelijk neerleggen bij de tweede plaats op het WK allround. De drievoudig wereldkampioen allround deed op de afsluitende 10 kilometer een alles-of-nietspoging om Jordan Stolz te verslaan, maar de Amerikaanse schaatser sloeg de aanval eenvoudig af. “Hij is onwijs sterk en beheerst alle afstanden. Ik denk dat ik geklopt ben door een fenomeen”, zei de 28-jarige Lekkerkerker.

Roest ging er op de slotafstand in de Max Aicher Arena in Inzell voor en hoopte dat hij na een versnelling de Amerikaan op een bepaald moment in de rug zou zien, maar dat gebeurde niet. “Hij bleef ook rondjes 31 rijden. Om te winnen had ik hier vandaag rond het wereldrecord op de 10 kilometer moeten rijden en dat niveau heb ik op de 10 kilometer niet. Ik heb volgens mij mijn beste puntentotaal ooit gereden. Er is alleen iemand veel beter. Daar moet ik mee leven nu.”

De wereldkampioen op de 5000 meter was zaterdag niet tevreden over zijn rit op die afstand en vond toen dat hij laf had gereden. Dat gold volgens Roest niet voor zijn 10 kilometer. “Uiteindelijk heeft mij dat niet het toernooi gekost. Ik baalde ook dat ik die rit niet won”, zei hij over zijn enige race op de 5000 meter die hij niet won dit seizoen.