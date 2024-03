Schaatsster Beune verovert bij debuut wereldtitel allround

Joy Beune heeft bij haar debuut op het WK allround de wereldtitel veroverd. De 24-jarige Overijsselse schaatsster won in Inzell de afsluitende 5000 meter in een tijd van 6.52,62 en bleef daarmee landgenoten Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong voor.

Beune, regerend wereldkampioene op de 5000 meter, versloeg in een rechtstreeks duel de Chinese Han Mei die met 7.07,43 uiteindelijk zakte naar de vijfde plaats.

Groenewoud werd achter Beune en de Noorse Ragne Wiklund (6.53,51) met 6.54,04 derde op de 5000 meter en passeerde daarmee de Chinese in het klassement op weg naar plaats 2. Voor Rijpma-De Jong die tot de vijfde tijd van 6.58,78 kwam op de 5000 meter, restte voor de vijfde keer het brons op het WK allround.

Beune is de opvolgster van de recentelijk gestopte Irene Schouten. Die veroverde de wereldtitel in 2022 in het Noorse Hamar, nadat ze in de maand ervoor op de Olympische Spelen van Beijing drie keer goud had gewonnen.

Op dit WK allround verbeterde Beune de baanrecords op de 3000 meter en 1500 meter van respectievelijk Martina Sablikova en Ireen Wüst. Ze won drie afstanden.