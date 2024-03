Skiester Shiffrin verzekert zich van eindzege wereldbeker slalom

Skiester Mikaela Shiffrin heeft voor de achtste keer de wereldbeker slalom op haar naam geschreven. De 28-jarige Amerikaanse verzekerde zich van de eindzege door bij haar rentree na een blessure de slalom in het Zweedse Åre te winnen. Het was de 96e overwinning in de wereldbeker uit haar carrière.

Shiffrin won in Zweden na een indrukwekkende tweede run, waarmee ze de Kroatische Zrinka Ljutic op 1,24 seconde zette. De Zwitserse Michelle Gisin eindigde op de derde plaats.

Shiffrin stond zes weken aan de kant met een knieblessure na een val in januari. Ze ziet daarom af van een poging om voor de zesde keer het algemene wereldbekerklassement te winnen. Zo deed de skiester zaterdag niet mee op de reuzenslalom in Åre.