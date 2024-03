Stolz slaat aanval Roest af en schaatst naar wereldtitel allround

Jordan Stolz heeft voor het eerst en op indrukwekkende wijze de wereldtitel allround veroverd. De 19-jarige Amerikaan zag zijn ruime voorsprong op de afsluitende 10 kilometer in Inzell niet meer in gevaar komen. Hij is de jongste wereldkampioen allround sinds zijn illustere landgenoot Eric Heiden in 1977.

Stolz bleef in het klassement Patrick Roest ruim voor. Hij ging de 10 kilometer in met een voorsprong van ruim 33 seconden en kwam zelf tot 13.04,76 op de langste afstand. Roest versnelde in zijn 10 kilometer en probeerde, gedragen door het veelal Nederlandse publiek zo veel mogelijk tijd terug te pakken. Hij kwam tot een halve baan voorsprong, maar toen kon hij niet meer. Hij reed 12.51,81 en werd daarmee tweede achter de Italiaanse wereldkampioen Davide Ghiotto die won in een baanrecord van 12.40,61.

Hallgeir Engebraten versloeg in een rechtstreeks duel landgenoot Sverre Lunde Pedersen in de strijd om het brons. Met 12.55,42 verzekerde hij zich van de derde plaats. Pedersen, die bezig was aan zijn laatste schaatstoernooi, nam in de slotronde onder het luid gejuich van vooral de Noorse fans afscheid met 13.14,56 en sloot af met de zevende plaats in het klassement.

Stolz begon zijn WK allround met een baanrecord van 34,10 op de 500 meter, iets wat de sprinters in de twee dagen ervoor op het WK sprint niet was gelukt. Hij reed vervolgens met 6.14,76 zes seconden van zijn persoonlijk record op de 5000 meter af. Met opnieuw een baanrecord op de 1500 meter van 1.41,78 zorgde hij voor een grote marge voor de afsluitende 10 kilometer. Daarin haalde hij met de zesde tijd van 13.04,76 bijna 16 seconden van zijn persoonlijk record af. Met 144,740 punten zette Stolz een wereldrecord punten neer en reed dus de beste allroundvierkamp ooit.

De Amerikaan die wereldkampioen is op de 500, 1000 en 1500 meter besloot om het WK sprint dat donderdag en vrijdag werd verreden in Inzell over te slaan ten faveure van het allroundtoernooi. Dat vond hij een grotere uitdaging dan de sprintvierkamp waar hij de grote favoriet was. De Japanse Miho Takagi probeerde ‘de dubbel’ wel, nadat ze de wereldtitel sprint had veroverd. Ze gaf na de eerste dag van het allroundtoernooi op, toen ze op de derde positie in het klassement stond.