Stolz wint 1500 meter en neemt enorme voorsprong op WK allround

Schaatser Jordan Stolz heeft bij de WK allround in Inzell zijn voorsprong op Patrick Roest fors vergroot. De 19-jarige Amerikaan won de 1500 meter in een nieuw baanrecord van 1.41,77 en zag Roest naar de tweede tijd rijden in 1.43,37. Bart Swings werd met 1.43,76 derde.

Stolz nam meteen bij de opening van de 1500 meter al ruime afstand van Roest en kruiste in de tweede ronde over de Nederlander heen. Roest finishte op meer dan anderhalve seconden achterstand.

Chris Huizinga won zijn rit van land- en ploeggenoot Kars Jansman. Met 1.46,79 eindigde hij als zeventiende. Jansman kwam tot 1.48,17 en werd 23e.