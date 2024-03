Wereldtitel allround moet nog even bezinken bij Beune

Bij Joy Beune moest het nog even indalen dat ze bij haar debuut net de wereldtitel allround had veroverd. De 24-jarige schaatsster uit Borne won de afsluitende 5000 meter van het toernooi in Inzell en bleef haar landgenoten Marijke Groenewoud en Antonette Rijpma-de Jong in het klassement voor. “Ik zit er nog niet helemaal in. Ik ben wel heel blij, maar kon even niet logisch nadenken”, zei ze.

De blijdschap van Beune in de Max Aicher Arena in Inzell was ondanks het gejuich van het grotendeels Nederlandse publiek niet heel uitbundig net na het behalen van haar eerste wereldtitel allround. “Ik was even helemaal de weg kwijt”, gaf ze als reden. “Ik reed op het einde nog bijna een rondje van 35 seconden”, zei Beune over een zware 5000 meter, de afstand waarop ze vorige maand bij de WK afstanden in Calgary wereldkampioen werd. “Het kwam niet zo gemakkelijk als in Calgary en was zwaarder dan ik had gedacht.”

Beune ging de slotafstand in met ruim 3 seconden voorsprong op Groenewoud. “Ik was ook echt nog niet zeker. Marijke reed 6.54, dat is best wel hard. Mijn eerste rondjes waren in de 31 en 32 seconden en ik wist dat ik marge had. Ik ging wel op een hoop, maar toen was het blijven vechten en doorgaan en ik win de afstand uiteindelijk ook nog.”