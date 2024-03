Bokser Kraus grijpt naast olympisch ticket op OKT in Italië

Bokser Gradus Kraus is er niet in geslaagd om zich tijdens het kwalificatietoernooi in Italië te plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer. De 22-jarige Ossenaar verloor op punten in de kwartfinale van de klasse tot 80 kilogram van Pylyp Akilov uit Hongarije.

Chelsey Heijnen verzekerde zich zaterdag in Busto Arsizio als eerste Nederlandse bokser van een ticket voor de Spelen. De 24-jarige Roosendaalse plaatste zich na een zege op de Slowaakse Miroslava Jedinakova in de halve finale van de klasse tot 60 kilogram.

Maud van der Toorn (-57 kg), Luna Beeloo (-66 kg) en Tony Jas (-71 kg) werden vroegtijdig uitgeschakeld in Italië. De boksers die het niet haalden in Italië krijgen een herkansing in het tweede kwalificatietoernooi in Thailand medio mei.