Coach kickbokser Ben Saddik: focus leggen op sportieve prestaties

Trainer Said el Badaoui van kickbokser Jamal Ben Saddik vindt dat er genoeg is gezegd over de trappende beweging van zijn pupil richting Rico Verhoeven op de Glory Grand Prix in het Gelredome. “Laten we het niet groter maken dan het is en de focus leggen op de sportieve prestaties. Dat is wat er echt toe doet”, laat hij weten via Facebook.

Ben Saddik stond zaterdag in de hoek van Nabil Khachab, die in de halve finale verloor van Verhoeven. Hij trapte vlak na die halve eindstrijd richting het hoofd van Verhoeven, die vervolgens op de vuist wilde met zijn aartsrivaal. Toegesnelde beveiligers voorkwamen dat. Organisator Glory doet onderzoek naar het incident. “Want Glory heeft een strikte gedragscode voor alle atleten en hun teams”, liet de organisator weten.

“Rico heeft bewezen dat hij een ware kampioen is. De overwinning was dik verdiend,” meldt El Badaoui op Facebook. “Emoties kunnen bij vechters en hun team de overhand krijgen. Dit was bij beide kanten het geval. Bij alle grote organisaties wereldwijd hebben we dit vaak genoeg gezien. Het gebeurt gelukkig in de ring en niet daarbuiten.”

Verhoeven en Ben Saddik onderhouden een slechte relatie sinds de Belgische Marokkaan de Nederlandse wereldkampioen in 2017 tijdens een staredown in zijn gezicht spuugde. Verhoeven reageerde afgelopen zaterdag woedend op de trap van Ben Saddik. “Ik heb gewoon overduidelijk terecht gewonnen. En dan komt hij weer de ring in. Deze man moet gewoon verbannen worden uit deze sport. Het is onacceptabel.”