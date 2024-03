Kelderman breekt sleutelbeen bij val in Parijs-Nice

Wilco Kelderman heeft bij een val in de slotetappe van de Franse rittenkoers Parijs-Nice een sleutelbeen gebroken. Dat bevestigt zijn ploeg Visma – Lease a Bike maandag. Kelderman heeft inmiddels in Nederland een geslaagde operatie ondergaan.

Hij ging in de laatste bocht voor de finish in Nice op het natte wegdek onderuit, maar door de jury alsnog als 21e geklasseerd in dezelfde tijd als het groepje waarmee hij naar de finish reed. Kelderman eindigde als achtste in het klassement. Zijn Amerikaanse ploeggenoot Matteo Jorgenson won Parijs-Nice.

Kelderman zou in april de Amstel Gold Race en de Ardenner klassiekers Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik rijden. Hoe lang hij eruit ligt, is niet bekend. De ploeg meldt te hopen op “spoedig en goed herstel”.