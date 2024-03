Oud-coureur Massa spant rechtszaak aan om titel Formule 1 in 2008

Oud-coureur Felipe Massa heeft een rechtszaak aangespannen tegen Formula One Management (FOM), voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone en de internationale autosportfederatie FIA. De inmiddels 42-jarige Braziliaan is van mening dat hij de wereldtitel in 2008 is misgelopen door fouten van de FIA.

“De heer Massa eist verklaringen dat de FIA ​​haar reglementen heeft overtreden door niet onmiddellijk onderzoek te doen naar de crash van Nelson Piquet junior tijdens de Grote Prijs van Singapore in 2008, en dat als zij correct had gehandeld, de heer Massa dat jaar het kampioenschap zou hebben gewonnen”, schreef het advocatenkantoor van Massa in een verklaring.

“De heer Massa vordert ook schadevergoeding voor het aanzienlijke financiële verlies dat hij heeft geleden als gevolg van het falen van de FIA, waaraan ook de heer Ecclestone en FOM medeplichtig waren.”

Massa, die in 2008 voor Ferrari reed, meldde in augustus al dat hij door een “samenzwering” van de destijds betrokken bestuurders de titel is misgelopen. Zij zouden destijds al hebben geweten dat de uitkomst van de Grote Prijs van Singapore was beïnvloed door het Renault-team. Massa eindigde op 1 punt van de Brit Lewis Hamilton als tweede in het WK-klassement.

De Braziliaan gaf in augustus ook al aan dat hij van plan was om naar de rechter te stappen. De advocaten van Massa meldden indertijd dat hij naar schattingen “tientallen miljoenen” was misgelopen omdat de titel naar Hamilton was gegaan.

De claim van Massa draait om de zaak die bekend staat als ‘crashgate’. In de Grote Prijs van Singapore in 2008 crashte Renault-coureur Nelson Piquet junior. Later bleek dat de Braziliaan dit opzettelijk had gedaan na orders van de teamleiding, om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa, die aan de leiding reed toen Piquet crashte, eindigde mede als gevolg daarvan en een mislukte pitstop buiten de punten.