Tennisster Rus geeft zege uit handen in Charleston

Arantxa Rus is er niet in geslaagd om de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi van Charleston. De beste tennisster van Nederland verloor in drie sets van Rebeka Masarova uit Zwitserland: 3-6 6-4 5-7.

De 33-jarige Rus, die vorige week in de eerste ronde van Indian Wells werd uitgeschakeld, werd in de eerste set drie keer gebroken. De nummer 2 van de plaatsingslijst won de tweede set, maar gaf in de beslissende set een 3-0-voorsprong weg. Ze verloor elf punten op rij op haar eigen opslag, voordat ze zich kortstondig herpakte. Rus kon alsnog op 5-4 de wedstrijd uitserveren, maar verloor drie games op rij.

Het toernooi van Charleston is een zogenoemd WTA 125-toernooi en behoort daarmee tot de kleinste toernooien op het hoogste niveau.