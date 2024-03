Alcaraz verspilt weinig energie richting kwartfinale Indian Wells

Tennisser Carlos Alcaraz heeft eenvoudig de kwartfinales van het masterstoernooi van Indian Wells bereikt. De 20-jarige titelhouder uit Spanje was met 6-3 6-3 te sterk voor de Hongaar Fabian Marozsan.

Alcaraz liep vorige maand een enkelblessure op in Rio de Janeiro en speelde sindsdien alleen een demonstratiewedstrijd tegen Rafael Nadal. In zijn eerste wedstrijden in Indian Wells bleek echter dat hij geen last heeft van naweeën van de blessure. Na een verloren openingsset tegen Matteo Arnaldi, gaf de nummer 2 van de wereld in zijn eerste twee wedstrijden nog maar zes games weg.

Ook tegen Marozsan, de mondiale nummer 58, hoefde Alcaraz zich niet bovenmatig in te spannen. De Hongaar hield tot 3-3 gelijke tred, waarna Alcaraz met twee breaks het verschil maakte in de eerste set. De Spanjaard brak in de tweede set de opslag van Marozsan op 3-2 en speelde de partij probleemloos uit.

Alcaraz speelt in de kwartfinale tegen de winnaar van de partij tussen de Duitser Alexander Zverev en de Australiër Alex De Minaur.

De Griek Stefanos Tsitsipas strandde in de achtste finale tegen Jiri Lehecka. De nummer 11 van de wereld ging met 6-2 6-4 onderuit tegen de Tsjech, die 21 plaatsen lager op de mondiale ranglijst staat.