Antidopingbureau blijft sceptisch over Russische sporters

Het hoofd van antidopingbureau WADA, Witold Banka, blijft in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs sceptisch en bezorgd over de antidopingpraktijken van Rusland. Banka liet dinsdag tijdens het jaarlijkse WADA-symposium in Lausanne weten dat hij van atleten uit de hele wereld vragen krijgt over Russische sporters die (onder neutrale vlag) deelnemen aan de Olympische Spelen.

“Wat ik kan vertellen is dat ze allemaal worden onderworpen aan dopingcontroles”, aldus de voorzitter van het antidopingbureau. “We moeten waakzaam blijven en geen middel onbenut laten om ervoor te zorgen dat voorafgaand aan Parijs alle tests hebben plaatsgevonden.”

Banka benadrukte dat het Russische antidopingagentschap RUSADA de vereiste hoeveelheid controles uitvoert en dat alle monsters worden overgedragen aan WADA-geaccrediteerde laboratoria buiten Rusland. “Maar gezien de geschiedenis blijft WADA zeer sceptisch en bezorgd als het om Rusland gaat”, zei Banka. “Je kunt nooit 100 procent garanderen dat het niet meer zal gebeuren.”

Rusland is al jaren verwikkeld in dopingschandalen. Hoewel de Russen enkele tekortkomingen in hun antidopingbeleid erkennen, ontkennen ze dat ze beschikken over een door de staat gesponsord dopingsysteem.