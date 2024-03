‘Onbekende’ Italiaan Nardi schakelt Djokovic uit op Indian Wells

Novak Djokovic is maandag in derde ronde van het tennistoernooi van Indian Wells uitgeschakeld door de Italiaan Luca Nardi. De 20-jarige lucky loser – 123e op de wereldranglijst – speelde uitstekend en won in drie sets van de 24-voudig grandslamwinnaar: 6-4 3-6 6-3.

Djokovic won het toernooi in de Californische woestijn al vijf keer en is samen met Roger Federer recordhouder. De Serviër had een bye in de eerste ronde en won in drie sets zijn eerste pot van de Australiër Aleksandar Vukic. Dat was zijn eerste partij sinds hij in de halve finales van de Australian Open werd uitgeschakeld door een andere Italiaan en de uiteindelijke winnaar Jannik Sinner. Van zijn laatste zeven partijen tegen Italianen heeft Djokovic er vijf verloren, drie daarvan tegen Sinner.

“Vóór deze avond kende niemand mij”, reageerde Nardi na afloop van de wedstrijd. “Ik denk dat het echt een wonder is. Ik ben iemand die buiten de top 100 van de wereld staat en nu versla ik Novak, krankzinnig”, zei de Italiaan die aan het toernooi mag meedoen, omdat een andere speler zich heeft teruggetrokken.