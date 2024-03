PSV bereikte kwartfinales Champions League drie keer

PSV kan zich woensdag voor de vierde keer plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League. Dat toernooi was in het seizoen 1992/1993 de opvolger van de Europa Cup 1, die PSV in 1988 won.

PSV zat in het seizoen 1992/1993 voor het eerst bij de laatste acht clubs in de Champions League. Het toernooi had toen nog een andere opzet. De acht clubs zaten in twee poules van vier en de winnaars daarvan, Olympique Marseille en AC Milan, speelden de finale (1-0).

Met coach Guus Hiddink stond PSV in het seizoen 2004/2005 op de rand van de finale. De Eindhovenaren verloren in de halve eindstrijd met 2-0 bij AC Milan. PSV kwam in de thuiswedstrijd met 2-0 voor, maar Massimo Ambrosini maakte in blessuretijd de 2-1. Phillip Cocu zorgde nog voor 3-1, maar dat was niet genoeg omdat in uitwedstrijden gemaakte doelpunten toen nog ‘dubbel’ telden.

De laatste keer dat PSV in de Champions League tot de kwartfinales doordrong, was in het seizoen 2006/2007. In de achtste finales schakelde de formatie van coach Ronald Koeman verrassend Arsenal uit. Liverpool was daarna in beide kwartfinales te sterk.