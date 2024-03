Kopecky opnieuw de beste in wielerkoers Nokere Koerse

De Belgische Lotte Kopecky heeft voor de tweede keer op rij de wielerkoers Nokere Koerse voor vrouwen gewonnen. De wereldkampioene van de ploeg SD Worx – Protime reed zo’n 7 kilometer voor het einde weg uit een kopgroep van vier, waarvan ook haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes deel uitmaakte. Kopecky won dit jaar al een rit en het eindklassement in de UAE Tour en Strade Bianche.

Achter haar vonden enkele rensters de aansluiting, maar de sprint om de tweede plaats werd eenvoudig gewonnen door Wiebes, voor de Amerikaanse Lily Williams en de Nederlandse Sofie van Rooijen. Floortje Mackaij was op de zesde plaats de derde Nederlandse in de top 10.

Kopecky (28) was vroeg in de koers nog gevallen, maar snelde op een kasseistrook zo’n 13 kilometer voor de finish langs een aantal ontsnapte rensters. De wereldkampioene kreeg gezelschap van Wiebes en Williams. De Cubaanse Arlenis Sierra sloot nog aan. Maar met een nieuwe versnelling kwam Kopecky alleen voorop en liep haar voorsprong snel op tot rond de halve minuut.

“Ik vind het een leuk parcours”, verklaarde ze in het flashinterview de gretigheid waarmee ze telkens weer aan de start staat in Deinze. Vorig jaar waren de Belgische en Wiebes ook één en twee, het jaar ervoor was de volgorde omgedraaid. “Ik ben op het juiste moment in de aanval gegaan en het blijkt dat ik nog steeds goed over de kasseien rijd.” Het is voor Kopecky een mooi vooruitzicht met het oog op de Ronde van Vlaanderen, de koers die ze de afgelopen twee jaar won.