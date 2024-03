Nederland met acht baanrenners bij Nations Cup in Hongkong

De Nederlandse baanselectie is met acht wielrenners afgereisd naar Hongkong voor een wedstrijd om de Nations Cup. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland treffen daar op de teamsprint de Australiërs, vrijwel zeker hun voornaamste concurrenten op de Olympische Spelen. In Parijs is Nederland komende zomer de titelverdediger. Het is de enige keer dat beide landen het tegen elkaar opnemen voordat ze elkaar terugzien op de olympische piste van Saint-Quentin-en-Yvelines.

Lavreysen en Hoogland komen in Hongkong ook uit op de sprint en het onderdeel keirin. Bij de vrouwen rijden Steffie van der Peet en Hetty van de Wouw de sprint, keirin en teamsprint en is Kyra Lamberink op dat laatste onderdeel de startster. De baansprinters hebben een trainingskamp op de piste van het Noorse Stavanger achter de rug.

Op de duuronderdelen zijn alleen de vrouwen actief in Hongkong, waar de wedstrijden vrijdag beginnen. Marit Raaijmakers en Lisa van Belle rijden samen de koppelkoers. Raaijmakers komt verder uit op het omnium, net als de koppelkoers een olympisch onderdeel. Van Belle start ook op de afvalkoers. De mannen uit de duurselectie slaan de wedstrijd in Hongkong over. Met een trainingskamp op hoogte in Colombia bereiden zij zich voor op de wedstrijd om de Nations Cup in het Canadese Milton half april.