Olympische vlam verblijft op 14 juli nacht op stadhuis van Parijs

De olympische vlam verblijft een nacht in het stadhuis van Parijs op 14 juli, de nationale feestdag van Frankrijk. Burgemeester Anne Hidalgo van de Franse hoofdstad zegt trots te zijn dat het symbool van de Spelen een nachtje komt logeren.

“Op 14 juli arriveert de vlam in Parijs en verblijft op het stadhuis”, zei Hidalgo tegen persbureau Reuters. “De vlam zal worden bewaakt en zal er ‘slapen’. Ik ben daar heel trots op. We zullen goed bekijken waar de vlam vredig kan slapen en niet uitgedoofd wordt voordat die zijn route door Parijs hervat.”

De olympische vlam arriveert op 8 juli in Frankrijk in de havenstad Marseille en zal daarna een route maken door heel Frankrijk en ook nog overzeese gebieden als Guadeloupe en La Réunion bezoeken. Daarna gaat het verder in de regio rond Parijs om op 26 juli terug te keren voor de openingsceremonie in de Franse hoofdstad. De Olympische Spelen duren van 26 juli tot en met 11 augustus.