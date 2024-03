Swiatek na zege nu in kraker tegen Wozniacki in Indian Wells

Tennisster Iga Swiatek wacht een kraker in de kwartfinale van het toernooi van Indian Wells tegen Caroline Wozniacki. De Poolse nummer 1 van de wereld won in de vierde ronde in twee sets van Joelia Poetintseva uit Kazachstan: 6-1 6-2. De Deense Wozniacki, voormalig nummer 1 van de wereld, versloeg de Duitse Angelique Kerber in twee sets: 6-4 6-2.

“Ik wist dat ik mijn focus moest houden in de tweede set. Ze probeerde het op verschillende manieren”, zei Swiatek die twee keer haar opslagbeurt verloor in de tweede set tegen de nummer 79 van de wereld uit Kazachstan. “Ik wilde gewoon heel erg graag mijn eigen spel spelen en was daarop gericht. Ik ben bij dat ik dat heb gedaan.”

De 22-jarige Poolse kijkt uit naar de partij tegen Wozniacki, die vorig jaar haar rentree maakte. “Ze is een heel ervaren speelster. Ik vind dat ze heel goed speelt na haar zwangerschapspauze. Ik heb veel respect voor haar en het wordt een mooie wedstrijd.”

Wozniacki bereikte de kwartfinales voor het eerst in vier jaar. “Ik heb gewoon plezier en ben heel blij dat ik nog een wedstrijd voor jullie mag spelen”, aldus de 33-jarige tennisster.