Wielrenner Merlier wint voor derde keer op rij Nokere Koerse

Wielrenner Tim Merlier heeft de Belgische eendaagse wedstrijd Nokere Koerse voor de derde keer op rij op zijn naam geschreven. De 31-jarige Belg van Soudal – QuickStep was na 188 kilometer tussen Deinze en Nokere oppermachtig in de sprint. De Nederlander Fabio Jakobsen eindigde als tweede.

Op het parcours met een aantal kasseistroken en vier passages over de Nokereberg reden zes vluchters lange tijd voor het peloton uit. Onder aanvoering van de sprintersploegen kreeg de ontsnapping nooit meer dan vier minuten. Op 37 kilometer van de finish werd met de Belg Abram Stockman de laatste vluchter teruggehaald.

De Duitser Kim Heiduk ging op ruim 20 kilometer van de streep onderuit, waarna hij samen met de Nederlander Daan Hoole in een sloot belandde. De Belgische kanshebbers Merlier, Jasper Philipsen en Tim Wellens lieten zich met ruim 10 kilometer te gaan al zien, maar uiteindelijk was het even later Wellens die alleen wegreed. Hij werd met minder dan 2 kilometer te gaan gegrepen, waarna er alsnog een sprint kwam.

De sprint werd ontregeld door een valpartij in de laatste kilometer, waarna Merlier snel een groot gat sloeg. Achter Jakobsen (dsm-firmenich-PostNL) werd de Belg Philipsen derde.