Russen gaan Spelen niet boycotten volgens sportbaas Pozdniakov

Rusland is niet van plan de Olympische Spelen van Parijs deze zomer te boycotten, ondanks alle restricties voor Russische atleten. Dat heeft Stanislav Pozdniakov, de voorzitter van het Russisch olympisch comité, gezegd. Hij bekritiseerde de voorwaarden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor de deelname van Russen wel opnieuw.

“We zullen nooit voor het pad van een boycot kiezen. We zullen altijd onze atleten ondersteunen”, heeft voormalig schermer Pozdniakov gezegd volgens het staatspersbureau RIA Novosti. “We blijven wel benadrukken dat de voorwaarden die zijn gesteld door het IOC onwettig, oneerlijk en onacceptabel zijn.”

Het IOC besloot in december dat individuele Russische en Belarussische atleten onder voorwaarden mogen deelnemen aan de Spelen in de Franse hoofdstad dat beginnen op 26 juli. Zo moeten de sporters onder neutrale vlag aantreden en mogen ze de Russische invasie in Oekraïne niet openlijk steunen.