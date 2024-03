Wielrenner Van den Berg moet rust nemen na flauwvallen op fiets

Wielrenner Lars van den Berg moet zeker drie maanden rust houden nadat hij eind vorige maand even buiten bewustzijn was geraakt tijdens de Faun-Ardèche Classic. In een korte mededeling via zijn ploeg Groupama-FDJ laat de 25-jarige Nederlander weten dat hij zich goed voelt. “Ik moet nu gewoon even geduld hebben en mijn rust pakken.”

Van den Berg raakte op 24 februari op de fiets even buiten bewustzijn en kwam vervolgens ten val. Een dag later gaf de geboren Utrechter al aan zich goed te voelen, maar hij was sindsdien nog wel in afwachting van de medische onderzoeken. Die hebben nu uitgewezen dat een rustperiode nodig is, maar verder wordt niet duidelijk waar Van den Berg last van had.

Via het X-account van zijn Franse ploeg laat de Nederlander nog wel weten dat hij “goed wordt bijgestaan” door zijn dierbaren, familie en team.