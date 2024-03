Alcaraz wint na bijeninvasie simpel van Zverev in Indian Wells

Carlos Alcaraz heeft op Indian Wells na een onderbreking om een bijeninvasie overtuigend van de Duitser Alexander Zverev gewonnen. Het werd 6-3 6-1 voor de als tweede geplaatste titelhouder, die het in de halve eindstrijd opneemt tegen Jannik Sinner.

Bij 1-1 in de eerste set werden Alcaraz en Sinner opgeschrikt door duizenden bijen op het centercourt. De insecten kwamen af op de zogenoemde ‘spider cam’, een camera die op afstand te besturen is.

De bijen maakten verder tennissen onmogelijk en de hoofdbaan werd even helemaal overgenomen door ze. “Dames en heren, het spel ligt voorlopig stil vanwege een invasie van bijen”, riep umpire Mohamed Lahyani om. De spelers zochten vervolgens de kleedkamers op en een expert werd opgetrommeld om de insecten te verwijderen met speciale apparatuur.

Na de onderbreking haalde Alcaraz (20) een hoog niveau en hij gunde Zverev geen enkel breakpoint. Zelf benutte hij vier van de vijf kansen op een servicebreak. Na afloop ging het vooral over zijn aanstaande ontmoeting met Australian Open-winnaar Sinner en de bijenaanval.

“Dit was zonder twijfel de gekste wedstrijd die ik in mijn loopbaan heb gespeeld”, zei de Spaanse nummer 2 van de wereld. “Aanvankelijk dacht ik dat het maar een paar bijen waren, maar toen ik naar de lucht keek, zag ik er duizenden. Het was bizar. Ik ga niet liegen: ik ben een beetje bang voor bijen.”

Kort na de wedstrijd bedankte Alcaraz de bijenexpert nog op sociale media. “Niet alle helden dragen een cape”, schreef hij bij een video van het incident.

In de andere halve finale neemt de Rus Daniil Medvedev het op tegen de Amerikaan Tommy Paul. Medvedev was met 7-5 6-4 te sterk voor de Deen Holger Rune, Paul versloeg de Noor Casper Ruud met 6-2 1-6 6-3.