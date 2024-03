Diskwalificatie shorttracker Emons op 1000 meter bij WK

Friso Emons is bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy in Rotterdam vroegtijdig uitgeschakeld op de 1000 meter. De 25-jarige Tilburger liep in de heats tegen een diskwalificatie aan. Emons kwam samen met de Chinees Xiaojun Lin ten val en de Nederlander bleek de fout te hebben gemaakt.

Emons mag door zijn diskwalificatie ook niet deelnemen aan de herkansingen op zondag.

Jens van ’t Wout en Itzhak de Laat plaatsten zich wel voor de kwartfinales van de kilometer. Zij eindigden in hun series allebei als tweede. De kwartfinales zijn zondag.