Henderson ziet alles misgaan bij Ajax op ‘zware avond’

Aanvoerder Jordan Henderson sprak een aantal keren van een “zware avond”. De aanvoerder van Ajax was met zijn ploeg bij Aston Villa zoek gespeeld en de 4-0-nederlaag betekende het einde van de Europese campagne van Ajax in de Conference League. “Ik dacht in de eerste helft echt nog dat we hier konden winnen, maar na de 2-0 en vervolgens de rode kaart (voor Sivert Mannsverk) ging alles mis”, vertelde Henderson bij Veronica.

“Het is moeilijk te omschrijven”, vervolgde hij. “We kregen ook te maken met blessures. Het is een frustrerende avond, maar je moet ook credits geven aan Aston Villa. Ze hebben een goede ploeg met veel ervaring.”

Spits Brian Brobbey stond voorin geïsoleerd. “Natuurlijk is Aston Villa de betere ploeg, maar we creëren ook niets. Kenneth (Taylor) en Kris (Hlynsson) kwamen moeizaam in de wedstrijd. Natuurlijk missen we Steven Bergwijn en Steven Berghuis”, aldus Brobbey bij Veronica.