Nederlandse shorttrackers volgen vrouwen richting halve finale WK

De Nederlandse shorttrackers hebben in navolging van de vrouwen op het WK in Rotterdam de halve finales gehaald op de aflossing. Teun Boer, Friso Emons, Jens van ’t Wout en Kay Huisman eindigden in hun kwartfinales in Ahoy als eerste, voor Polen en Zuid-Korea. Italië moest met de vierde en laatste plek genoegen nemen.

Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Yara van Kerkhof waren in hun kwartfinale ook de snelste. Op de gemengde aflossing bereikte Oranje ook de halve eindstrijd.

De halve finales en finales op de aflossingsonderdelen zijn zondag.