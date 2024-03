Osaka voor het eerst in vier jaar in Billie Jean King Cup

De Japanse tennisster Naomi Osaka doet volgende maand voor het eerst in vier jaar mee aan de Billie Jean King Cup. De viervoudig grandslamwinnaar maakte in 2020 voor het laatst haar opwachting in het landentoernooi voor vrouwen.

Japan neemt het op 12 en 13 april op tegen Kazachstan. De ontmoeting wordt gespeeld in Tokio. De winnaar van het duel plaatst zich voor het eindtoernooi in november.

De deelname van Osaka heeft mogelijk te maken met de naderende Olympische Spelen. Tennissers moeten hebben meegedaan aan de Billie Jean King Cup of Daviscup om in aanmerking te komen voor deelname in Parijs.

De 26-jarige Osaka is tegenwoordig de nummer 287 van de wereld. Ze won twee keer de Australian Open en was ook twee keer de beste op de US Open.