Schulting en Velzeboer met vrouwenaflossingsploeg verder op WK

De Nederlandse shorttrackvrouwen staan bij de wereldkampioenschappen in de halve finales van de aflossing. Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer, Michelle Velzeboer en Yara van Kerkhof waren in Ahoy de snelste in de tweede van drie kwartfinales.

Het Oranje-team hield Italië achter zich. Polen werd derde en Duitsland vierde. De halve finales en finale zijn zondag.

Schulting plaatste zich eerder op vrijdag op de 500 en 1000 meter voor de kwartfinales en op de 1500 meter voor de halve finales. Xandra Velzeboer staat op de 500 en 1000 meter, waar ze titelverdedigster is, ook in de kwartfinales.