Schulting krijgt goede gevoel van training bevestigd bij start WK

Shorttrackster Suzanne Schulting kreeg bij de start van de wereldkampioenschappen in Ahoy de bevestiging dat ze weer de oude is. “Dat wist ik stiekem eigenlijk al door de trainingen en vandaag kwam het tot uiting in een wedstrijd. Hoe goed ik ben ten opzichte van andere? Geen idee, dat gaan we dit weekend zien”, vertelde ze in Rotterdam.

Schulting kwalificeerde zich op de 500 en 1000 meter voor de kwartfinales en op de 1500 meter voor de halve finales. De Friezin nam na vorig seizoen rust om vermoeidheidsklachten. Ze maakte vorige maand bij de wereldbekerwedstrijden in Dresden, na elf maanden haar rentree. Vervolgens deed Schulting ook mee aan de wereldbeker in Gdansk.

“Ik ben heel blij en tevreden met vandaag. Ik heb goede dingen laten zien en er een heel goed gevoel aan overgehouden. Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat telt”, aldus Schulting, die op alle afstanden overtuigde en nergens in de problemen kwam. “Je moet op je benen blijven staan en geen onnodige fouten maken. Ik denk dat ik vandaag heel soepel en soeverein ben doorgekomen. Ik denk dat ik daar blij mee mag zijn. Ik haal veel waarde uit hoe ik mij voel.”

Schulting is op de 1500 meter de titelverdedigster. Op zowel de 500 als 1000 meter ging het goud vorig jaar op de WK in Seoul naar haar landgenote en rivale Xandra Velzeboer. Velzeboer plaatste zich vrijdag op de 500 en 1000 meter ook voor de kwartfinales. Aan de 1500 meter doet zij niet mee.