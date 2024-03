Schulting op eerste dag WK shorttrack foutloos op alle afstanden

Shorttrackster Suzanne Schulting is de eerste dag van de wereldkampioenschappen in Rotterdam zonder problemen doorgekomen. Op de 1000 meter was de Friezin in haar serie de rapste. Schulting plaatste zich daarmee voor de kwartfinales van zondag. Eerder bereikte ze al halve finale van de 1500 meter en de kwartfinale van de 500 meter.

Regerend wereldkampioene Xandra Velzeboer en haar zusje Michelle Velzeboer eindigden op de 1000 meter ook als eerste in hun heat en kwalificeerden zich eveneens voor de kwartfinales.