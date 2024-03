Schulting, Velzeboer en Poutsma overtuigen op WK op 500 meter

Shorttracksters Suzanne Schulting, Xandra Velzeboer en Selma Poutsma hebben zich bij de wereldkampioenschappen in Ahoy zonder problemen voor de kwartfinales van de 500 meter gekwalificeerd. Schulting was in de zesde heat veel te snel voor de andere deelneemsters en kwam als eerste over de finish.

Een rit later liet Poutsma de andere shorttracksters eveneens kansloos. Velzeboer overtuigde in de negende en laatste heat en eindigde ook als eerste. De kwartfinales zijn zaterdag.

Velzeboer won vorig jaar bij de WK in Seoul goud op de 500 meter. Het zilver ging toen naar Schulting en het brons was voor Poutsma.

Schulting, die later aan het seizoen begon omdat ze vermoeidheidsklachten had, bereikte eerder op vrijdag de halve eindstrijd op de 1500 meter.