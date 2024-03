Shorttracksters Velzeboer en Schulting jagen in Ahoy op WK-goud

Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting verdedigen bij de WK shorttrack in Ahoy in Rotterdam de wereldtitels op de individuele afstanden. Eerst moeten ze zich op vrijdag zien te plaatsen voor de finaleronden op zaterdag en zondag. Ook op de teamonderdelen wil de shorttrackploeg van bondscoach Niels Kerstholt meedoen om de titels.

Velzeboer is titelverdedigster op de 500 en 1000 meter en Schulting op de 1500 meter. Op de aflossing bij de vrouwen en de gemengde aflossing grepen de shorttracksters vorig jaar ook nog het goud. “Het viel in Seoul vorig jaar allemaal de goede kant op. Soms als je in vorm bent en in de juiste ‘vibe’ zit, doet daarna de ander ook het juiste”, zei Kerstholt over dat succes. “We weten dat we kanshebber zijn op een aantal gouden medailles. We denken daar positief over.”

Op de speciaal aangelegde ijsvloer in de Rotterdamse Ahoy moeten de shorttracksters voor nieuw succes zorgen en hopen de mannen ook medailles mee te pakken. Om 12.00 uur beginnen de kwartfinales op de 1500 meter en daarna volgen de heats op de 500 meter en 1000 meter.