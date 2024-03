Sportraad ziet fundering Nederlandse topsport afbrokkelen

De topsport in Nederland is als een huis dat er aan de buitenkant mooi uitziet, maar de fundering brokkelt wel af. De rijksoverheid moet om die reden fundamentele keuzes maken. Dat zegt tijdelijk voorzitter Marjolein Bolhuis van de Nederlandse Sportraad in een advies over de toekomst van de topsport in Nederland.

“Nu zijn de topsportprestaties nog uitstekend, maar dat is op langere termijn onzeker door bijvoorbeeld de groeiende invloed van commercie op de sport”, valt te lezen in een advies dat is overhandigd aan minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en de Eerste en Tweede Kamer.

De Sportraad waarschuwt onder meer voor de invloed van Saudische investeringsmaatschappijen en Amerikaanse multinationals op de sport. “Wil je dat deze investeerders bepalen hoe de sport in Nederland eruitziet? Daarom adviseren wij om nu fundamentele veranderingen door te voeren, zodat we straks een topsportsector hebben die toekomstbestendig is georganiseerd en gefinancierd”, zegt Bolhuis.

Een van de adviezen is dat gegarandeerde, directe overheidsfinanciering op termijn de huidige inkomsten uit loterijen vervangt. “Gokbedrijven zullen dan geen financiers meer zijn van de topsport in Nederland.” Een onafhankelijke organisatie met expertise op het gebied van topsport moet de middelen verdelen. De Sportraad beveelt ook het opzetten van een ‘conservatorium voor sport’ aan. “Daar kunnen talenten en topsporters, maar ook bestuurders, coaches en trainers een opleiding volgen.”

Ook is er aandacht nodig voor veiligheid in de topsport. “Topsporters moeten op een veilige manier bezig kunnen zijn met hun sport. Maar ook fans moeten wedstrijden op een veilige manier kunnen bezoeken en beleven”, aldus de Sportraad, die het advies heeft voorbereid in een commissie met daarin wetenschappers van verschillende universiteiten en vertegenwoordigers van kennisinstituten.