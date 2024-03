Titelverdedigster Schulting op WK naar halve finale 1500 meter

Suzanne Schulting heeft zich bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam geplaatst voor de halve finales op de 1500 meter. De Nederlandse titelverdedigster was in de vijfde heat in Rotterdam veruit de snelste. De Chinese Li Gong plaatste zich als nummer 2 ook voor de halve eindstrijd.

Michelle Velzeboer finishte in dezelfde race als derde en mag zaterdag in Ahoy ook terugkeren voor het vervolg. Ze behoorde tot de vijf snelste nummers 3 van de zeven heats. Yara van Kerkhof eindigde in de eerste heat als vierde en is uitgeschakeld.

Schulting behaalde haar wereldtitel op de 1500 meter vorig jaar in Seoul.