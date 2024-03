Van ’t Wout bij WK op 1000 meter wel zonder problemen verder

Shorttracker Jens van ’t Wout heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Ahoy gerevancheerd voor zijn val op de 500 meter. De 22-jarige Nederlander overtuigde in de voorronden van de kilometer en kwam in zijn serie ruimschoots als eerste over de finish. Later op vrijdag zijn de heats en kan Van ’t Wout zich plaatsen voor de kwartfinales.

Op de 500 meter werd Van ’t Wout, die vorig jaar bij de WK in Seoul brons pakte op die afstand, onderuit geschaatst. In de herkansingen kan hij zich zaterdag, net als Kay Huisman, alsnog voor de kwartfinales op die afstand kwalificeren.