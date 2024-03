Van ’t Wout, Emons en De Laat op WK door op 1500 meter

De Nederlandse shorttrackmannen hebben bij de wereldkampioenschappen in Ahoy in Rotterdam allemaal de halve finales op de 1500 meter bereikt. Jens van ’t Wout finishte in zijn heat als eerste. Friso Emons ging als nummer 2 uit de eerste race door. Itzhak de Laat werd onderuit geschaatst door de Amerikaan Jonathan So en mag daardoor zaterdag ook in actie komen in de halve finales.

Voor de 22-jarige Van ’t Wout, die vorig jaar bij de WK in Seoul brons pakte op de 500 meter, was dit zijn eerste optreden sinds het EK in Gdansk. De shorttracker moest daar de strijd voortijdig staken, omdat hij nog te veel last had van een in december opgelopen enkelblessure. De laatste twee wereldbekerwedstrijden sloeg Van ’t Wout ook over.

Van ’t Wout schaatst in Ahoy met een nieuwe schaatsschoen, waardoor hij minder last van zijn enkel heeft.

Bij de vrouwen kwalificeerden Suzanne Schulting en Michelle Velzeboer zich eerder op vrijdag ook voor de halve finales. Yara van Kerkhof werd uitgeschakeld.