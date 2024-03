Van ’t Wout hoopt na revalidatie te verrassen op WK shorttrack

Jens van ’t Wout reed bij de EK shorttrack in januari door een enkelblessure zijn laatste wedstrijd. Hij is na een revalidatie pijnvrij en hoopt met een nieuwe schaatsschoen te verrassen. “Ik rij harde rondjes, kan lang een hard tempo volhouden, ik denk dat ik fit ben”, heeft de 22-jarige shorttracker zin in de WK shorttrack die beginnen in Rotterdam.

Van ’t Wout liep bij de wereldbekerwedstrijden in Zuid-Korea een gekneusde enkel op toen hij onderuit werd geschaatst. Na enkele weken rust probeerde hij het op het EK, maar na één finaledag kon hij niet meer door. De laatste twee wereldbekerwedstrijden sloeg hij daarna over.

Het viel de shorttracker die het liefst niets anders doet dan schaatsen, zwaar om toe te moeten kijken. “Dat was best gek, ik heb wel gekeken, maar gedurende de dag ook andere dingen gedaan, aan mijn motor geknutseld of wat met mijn vriendin ondernomen.”

De shorttracker geeft zelf toe dat hij zeker in aanloop naar de EK niet altijd eerlijk was over de pijn die hij had. “Anders was ik niet naar de EK gegaan. Als topsporter ben je nooit helemaal eerlijk. Je voelt het wel maar denkt, ik kan ermee schaatsen.” De pijn die Van ’t Wout voelde op de zaterdag van de EK zette hem toch ertoe dat hij er meer over moest communiceren.

Bondscoach Niels Kerstholt vertelt dat de shorttracker met een cijfer tussen de 0 en 10 moest aangeven hoeveel pijn hij had. “Richting de EK is hij te vroeg weer begonnen, maar hij wil altijd schaatsen. Die enkel bepaalt wat kan. Boven een bepaald pijncijfer gaat het verergeren. Bij een 3 of 4 stopt het gewoon. Op een bepaald moment moest het echt nul zijn. Gezien het herstel hebben we het onder controle gekregen.”

Van ’t Wout kreeg daarnaast een nieuwe schaatsschoen. Materiaalman Kip Carpenter van de schaatsbond ontwierp met een mal die hij al had van de voet van Van ’t Wout en een 3D-programma een nieuwe schaatsschoen waarmee de shorttracker minder last van zijn enkel moest hebben. “Er zit een kussentje van foam om mijn enkel”, legt hij uit. “De druk van de schoen wordt nu over mijn hele enkel verdeeld en niet over één plek. Het ging meteen veel beter en ik voelde gelijk vertrouwen. Hoe we de enkel nu tapen heb ik er geen last meer van en ook een gevoel van stabiliteit.”

Wat hij kan verwachten van de WK weet Van ’t Wout niet. “Ik zou graag podium willen rijden, maar het is lastig om te zeggen dat ik goud wil. Zo’n doel stellen doe ik nooit. Soms rij je het sterkste van iedereen en word je onderuit gehaald.”