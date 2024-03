Van ’t Wout op WK shorttrack naar herkansingen na val 500 meter

Jens van ’t Wout is bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Rotterdam op de 500 meter aangewezen op de herkansingen. De 22-jarige Nederlander ging in de voorronden onderuit en plaatste zich zo niet op eigen kracht voor de kwartfinales. Kay Huisman eindigde in zijn heat als derde en moet het daardoor ook hebben van de herkansingen op zaterdag.

Teun Boer is wel al zeker van een plek in de kwartfinales. De Oranje-rijder kwam in de zesde en voorlaatste heat als eerste over de finish.

Van ’t Wout bereikte eerder op vrijdag, net als Friso Emons en Itzhak de Laat, op de 1500 meter de halve finales.

Vorig jaar pakte Van ’t Wout bij de WK in Seoul brons op de 500 meter.