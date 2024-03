Van ’t Wout op WK shorttrack ook op 500 meter ronde verder

Jens van ’t Wout heeft bij de wereldkampioenschappen shorttrack ook op de 500 meter geen fout gemaakt. In de voorronden eindigde hij, in de twaalfde en laatste serie, als eerste. Van ’t Wout mag daardoor later op vrijdag meedoen aan de heats op de kortste afstand.

Kay Huisman en Teun Boer, de andere twee Nederlandse deelnemers op de 500 meter in Rotterdam, plaatsten zich eveneens voor de heats. Boer won zijn serie, Huisman ging als nummer 2 verder.

Van ’t Wout, die na zijn in januari bij de EK opgelopen enkelblessure zijn rentree maakt, bereikte eerder op vrijdag de halve finales op de 1500 meter.