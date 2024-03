Wielrenster Van Dijk blijft aan leiding in Ronde in Normandië

Wielrenster Ellen van Dijk heeft haar leidende positie in de Ronde van Normandië behouden. Ze eindigde als tiende in de tweede etappe over ruim 138 kilometer van Le Neubourg naar Pavilly, op vijf seconden van de Spaanse winnares Sandra Alonso.

Alonso bleef net uit de greep van het peloton. De Nederlandse Thalita de Jong eindigde als tweede. Van Dijk won donderdag de openingstijdrit van de Ronde van Normandië. Ze vierde donderdag haar tweede overwinning binnen vijf dagen. Van Dijk maakte vorige week haar rentree maakte nadat ze in oktober beviel van een zoon.

Zondag won Van Dijk (37) al de afsluitende tijdrit van de Ronde van Extremadura. De drievoudig wereldkampioene heeft zich ten doel gesteld een medaille te veroveren op de individuele tijdrit bij de Olympische Spelen van Parijs komende zomer.

Van Dijk heeft in het algemeen klassement van de Ronde van Normandië een voorsprong van negentien seconden op haar landgenote Riejanne Markus. De Franse rittenkoers duurt tot en met zondag.