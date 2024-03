Diskwalificatie Schulting op 500 meter, Velzeboer wel naar finale

Suzanne Schulting loopt bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy ook op de 500 meter een medaille mis. De Nederlandse werd in de halve finale gediskwalificeerd. Eerder op zaterdag ging het al mis op de 1500 meter, waar ze in de halve finale onderuit werd geschaatst.

Schulting was op de kortste afstand ingedeeld in de tweede halve finale, die rommelig verliep. De race moest tot drie keer toe opnieuw worden gestart. Schulting werd gediskwalificeerd voor een ‘armblock’. De shorttracker die binnendoor wil passeren wordt dan geblokkeerd door iemand die de arm op het ijs plaatst.

Titelverdedigster Xandra Velzeboer finishte in de eerste halve eindstrijd als eerste, door haar landgenote Selma Poutsma in de laatste ronde te passeren. Beide Oranje-rijdsters rijden later op zaterdag de finale.