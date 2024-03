Koreaanse Kim volgt Schulting op als wereldkampioene 1500 meter

Shorttrackster Gilli Kim is de nieuwe wereldkampioene op de 1500 meter. De Zuid-Koreaanse sloeg in de finale in Ahoy toe in het laatste rondje. De Amerikaanse Kristen Santos-Griswold pakte het zilver, voor haar landgenote Corinne Stoddard. De Belgische Hanne Desmet werd gediskwalificeerd en greep daardoor naast een medaille.

Nederlandse shorttracksters ontbraken in de finale. Titelverdedigster Suzanne Schulting werd in de halve eindstrijd onderuit gereden. Ook Michelle Velzeboer en Yara van Kerkhof redden het niet.