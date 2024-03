Pogacar kondigt bij start Milaan-Sanremo aanval op de Poggio aan

Tadej Pogacar heeft vlak voor de start van Milaan-Sanremo aangekondigd dat hij op de Poggio een aanval wil plaatsen. De laatste helling in de voorjaarsklassieker, op ongeveer 8 kilometer van de aankomst, is doorgaans de scherprechter.

De Sloveense wielrenner reed begin maart na een indrukwekkende solo van 80 kilometer naar de winst in de Strade Bianche. “Vandaag zal de solo zeker tien keer zo kort moeten zijn. Het ideale moment om te gaan is op 6 of 8 kilometer voor de finish”, sprak de favoriet bij de start in Pavia op Eurosport. “Maar iedereen zal er zo over denken. Ik denk dat ik aanval op de Poggio, hopelijk zijn de benen goed.”

De andere grote favoriet, Mathieu van der Poel, reed vorig jaar op de top van de Poggio weg bij zijn medevluchters om alleen aan te komen in Sanremo. De Nederlandse wereldkampioen sprak in aanloop naar de race de verwachting uit dat het koersverloop niet anders zal zijn dan in andere jaren. “Pogacar is duidelijk al goed in vorm en hij beseft dat hij de koers hard moet maken. Ik verwacht een snelle beklimming van de Cipressa voor de Poggio. Het wordt belangrijk om goed gepositioneerd te zitten op de Cipressa en dan zullen de benen op de Poggio moeten spreken.”

De 115e editie van Milaan-Sanremo is 288 kilometer lang. De aankomst in badplaats Sanremo is naar verwachting om 17.00 uur.