Rugbyers Ierland winnen Six Nations voor tweede jaar op rij

De rugbyers van Ierland hebben zich voor het tweede jaar op rij verzekerd van de eindzege in de beroemde Six Nations. De Ieren versloegen in de laatste speelronde van het zeslandentoernooi Schotland met 17-13 en kunnen niet meer worden bijgehaald door Engeland en Frankrijk, die later zaterdag nog tegen elkaar spelen.

De Ierse rugbyers wonnen de beker vorig jaar door alle vijf de wedstrijden te winnen. In deze editie verloren de Ieren in de vierde speelronde met 23-22 van Engeland.

Met een try van Dan Sheehan kwam Ierland tegen Schotland voor de rust op voorsprong. Met een try van Andrew Porter in de tweede helft maakte Ierland het verschil groter. De Schotten kwamen in de slotfase tot één try van Huw Jones.

Eerder op zaterdag won Italië met 24-21 van Wales. De Italianen sluiten het zeslandentoernooi dit jaar niet af als laatste. Die positie is voor Wales dat alle vijf wedstrijden verloor.