Schulting noemt mislopen finale 1500 meter ‘dom van mezelf’

Suzanne Schulting rekent het zichzelf aan dat ze bij de wereldkampioenschappen shorttrack in Ahoy niet in de finale van de 1500 meter staat. De titelverdedigster werd in de halve finale onderuit geschaatst.

“Ik zat te ver naar achteren gedrukt. Daar werd ik stilgezet. Dat is dom van mezelf. Normaal zit ik verder voorin”, zei Schulting in een eerste reactie tegen de NOS. “Natuurlijk heb ik pech dat ik onderuit word gereden. Maar vallen hoort er ook bij. Het is frustrerend. Ik voel nu vooral de teleurstelling. De boosheid komt denk ik later.”

Schulting zag af van deelname aan de B-finale op de 1500 meter. “In de B-finale ga ik niks winnen. Hopelijk rijd ik vandaag nog drie keer een 500 meter”, doelde ze op de kwartfinale, halve finale en finale.