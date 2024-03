Snowboarder De Blois zevende op wereldbekercross in Oostenrijk

Snowboarder Glenn de Blois is bij de wereldbeker snowboardcross in het Oostenrijkse Montafon als zevende geëindigd. Dat is de beste uitslag in de wereldbeker dit seizoen voor de 28-jarige Nederlander, die eerder dit jaar op de olympische discipline al achtste was geworden in St. Moritz.

De Blois werd in de halve finales uitgeschakeld doordat hij als vierde eindigde, waar een plaats bij de beste twee noodzakelijk was. In de B-finale kwam hij als derde over de streep. De zege ging naar Alessandro Hämmerle uit Oostenrijk.